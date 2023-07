(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questo è il più bel“. Così Aurelio De Laurentiis, Presidente delcalcio, rimasto vicino alla squadra anche adi, nella tappa abruzzese delestivo dei partenopei. Il patron azzurro è rimasto a lungo tempo a bordocampo a colloquiare con il sindaco, Angelo Caruso e i vertici delle istituzioni abruzzesi. “Dista crescendo in maniera esponenziale. Per questo l’Abruzzo sarà sede definitiva delin estate”, ha detto il numero uno del club al primo cittadino mentre seguiva il primo allenamento a porte aperte. L’Alto, che alha portato fortuna, sarà tappa fissa della preparazione pre campionato. ...

Un tesoretto che il Psg avrebbe voluto girare interamente al, con Deche però ha fatto sapere che per meno di 150 milioni di euro non si siederà al tavolo delle trattative. Ecco ...Commenta per primo Ilriparte con lo scudetto sul petto e con il rinnovo del suo capitano. Nel giorno della presentazione della squadra, il presidente azzurro Aurelio Deha annunciato il prolungamento del ...Destudia da tempo il passaggio di Walid Cheddira dal Bari al. Affari di famiglia senza il pericolo di un eventuale asta al rialzo. L'attaccante rivelazione dell'ultima serie B è pronto ...

Napoli: De Laurentis, Castel di Sangro più bel ritiro d'Europa Agenzia ANSA

Lavori in corso in casa Napoli per quanto riguarda il mercato. Non c'è da ricomporre una rosa, ma va puntellato qualcosa. A partire dalla difesa, perché andato via Kim occorre trovare il sostituto. Un ...Intervistato in esclusiva da Juventusnews24 Massimo Drago, ex allenatore di Federico Bernardeschi al Crotone, ha parlato del suo passaggio possibile al Napoli. BERNARDESCHI – «Io penso difficilmente p ...