Napoli | città costretta a dimenticare lo Scudetto | tifosi infelici

(Di venerdì 28 luglio 2023)ha vissuto mesi di gioia e festeggiamenti, culminati con la vittoria dello, ma anche caratterizzati da una spettacolare manifestazione di senso civico e responsabilità. La festa delladiè durata per molti mesi e iniziata molto prima del fischio finale di Udinese-che ha sancito ufficialmente la vittoria delloper la squadra di Luciano Spalletti. Ogni strada e vicolo dellapartenopea è stato imbandito a festa dai primi mesi del 2023, attirando anche un numero considerevole di turisti, curiosi di conoscere la passione del popolo napoletano per la propria squadra del cuore., rimossi oltre 40 mila metri di striscioni L’orgoglio per il trionfo delè stato espresso in ogni ...

