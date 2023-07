Napoli | bonificate aree adiacenti Torri Aragonesi | rimossi 400 kg materiale scarto

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sei operatori dellaServizi si sono avvalsi di diversi mezzi meccanici per ripulire tutta la zona adiacente le. Circa 400 chili di materiali didi grandi dimensioni, materassi e suppellettili, ed oltre un quintale di rifiuti prelevati e raccolti in 50 sacconi. Questo il risultato dell’operazione straordinaria di bonifica portata a

NAPOLI – Materiali di scarto di grandi dimensioni, materassi e suppellettili. Circa 400 kg in totale che vanno a sommarsi ad una tonnellata di spazzatura. È il risultato dell’operazione straordinaria ..."Una sabbia bagnata da un mare dove non si può fare il bagno è come portare i bambini in un parco giochi dove le giostre sono fuori uso" ...