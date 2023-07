Napoli | Al-Hilal su Osimhen | offerta shock per convincerlo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nella giornata di ieri, “L’Equipe” ha lanciato un’indiscrezione che ha agitato il mondo del calcio, riportando che gli arabi dell’Al-avevano presentato un’alper Victor, dopo aver ricevuto un secco rifiuto da Kylian Mbappê. Questa mattina, la “Gazzetta dello Sport” ha svelato un retroscena fondamentale su questa vicenda. Per, era stata preparata una proposta contrattuale strabiliante da 700 milioni di euro a stagione.dice di no agli arabi, rinnovo vicino L’Al-non ha nemmeno avuto il tempo di presentare l’faraonica al nigeriano, poiché una possibile proposta incredibile sia per il club che per il giocatore è stata respinta senza nemmeno essere recapitata. Gli arabi avevano pensato di puntare ...

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha fatto il punto sul rinnovo di Victor Osimhen, attaccante del Napoli.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non c'è stato nemmeno il tempo di fare una offerta prima che Victor Osimhen e il Napoli decidessero di respingere le sirene arabe che nelle ultime ...