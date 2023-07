Napoli | ad un passo il rinnovo di Osimhen | decisa la clausola

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilè vicinissimo a chiudere l’accordo per ildi contratto di Victor. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, ilsarebbe ad undaldi contratto di Victor. In ritiro c’è stata infatti un’accelerata importante per decidere il futuro dell’attaccante. Il contratto verrà così prolongato oltre il 2025 con un’importante adeguamento ecumenico. Verrà inoltre inserita unarescissoria tra i 140 e i 150 milioni di euro. Da valutare anche l’eventuale offerta dall’Arabia Saudita che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il Sassuolo, infatti, è a un passo da Viña della Roma, operazione che ha sbloccato la cessione di ... Caprile è il nuovo portiere dell'Empoli: fatta con il Napoli. Ecco tutti gli acquisti ufficiali ...Calciomercato Napoli- Osimhen è a un passo dal rinnovo col Napoli! Ad annunciarlo sono i colleghi di Sky Sport. Il nigeriano sembra essere vicinissimo ad aver trovato l'accordo per il prolungamento di contratto per un ulteriore anno: ...

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" ha fatto il punto sul rinnovo di Victor Osimhen, attaccante del Napoli.