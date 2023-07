Napoli a Castel di Sangro | sono 28 i calciatori convocati da Rudi Garcia

Con un tweet sul profilo del club ilha annunciato che sono ancora disponibili pochi biglietti per l'amichevole in programma domani alle 18:30 allo stadio Patini didi Sangro contro i turchi del Hatayspor. Comments comments. Inizia oggi il ritiro deldi Sangro per quella che sarà la seconda parte di preparazione estiva in cista della prossima stagione. Gli azzurri resteranno in Abruzzo fino al 12 agosto e svolgeranno in totale 4 .... Ilattende una risposta da Lozano che aDi Sangro rientrerà pienamente in gruppo, tra l'interesse del Los Angeles Fc e il diktat di De Laurentiis: rinnovo al ribasso o cessione. Si lavora ...L'agenzia del francese è la stessa che cura gli interessi del giocatore del Wolverhampton e spera di concludere un affare col Napoli.Castel di Sangro si tinge d'azzurro: ecco l'arrivo della squadra in diretta. Come già l'anno scorso, gli azzurri hanno scelto l'Abruzzo per la seconda fase del ritiro dopo Dimaro. «Non vediamo l'ora ...