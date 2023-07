L'ex leader birmana e premio Nobel, Aung San Suu Kyi , ha lasciato il carcere ed è stata trasferita in un edificio governativo. "La donna è stata trasferita in una sede di alto livello lunedì sera", ......sta preparando al loro rimpatrio in, nonostante la guerra, mentre a colore che volevano lasciare l'India per trasferirsi in Paesi terzi dove avevano parenti è stato negato il visto di, ...... circondata da Paesi ostili o in crisi come la Corea del Nord e il, o da Paesi con una ...in cui la politica estera e la percezione del Paese stanno già cercando di trovare una via d'da ...

Myanmar, uscita dal carcere l'ex leader birmana, Aung San Suu Kyi TGLA7

La leader del Myanmar Aung San Suu Kyi è stata momentaneamente scarcerata e trasferita in un edificio governativo.Scarcerata lunedì, da tempo non si avevano notizie della 78enne premio Nobel per la Pace. A breve dovrebbe incontrare l'inviato speciale della Cina per gli affari asiatici, in visita in Myanmar. Era s ...