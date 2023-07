Myanmar | l' ex leader birmana | Aung San Suu Kyi | è uscita dal carcere

La7.it - L'exbirmana e premio Nobel, Aung San Suu Kyi , ha lasciato il carcere ed è stata trasferita in un edificio governativo. "La donna è stata trasferita in una sede di alto livello ...Leggi Anche, Aung San Suu Kyi condannata ad altri 6 anni di carcere per corruzione Aung San ...definito il suo processo 'una farsa' e uno strumento progettato per escludere la popolare...Labirmana e premio Nobel Aung San Suu Kyi , estromessa da un colpo di Stato militare nel 2021, è stata trasferita dalla prigione in cui si trovava in un edificio governativo : lo ha detto un ...

Secondo la BBC l’ex leader politica del Myanmar Aung San Suu Kyi sarebbe stata trasferita dal carcere agli arresti domiciliari Il Post

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Myanmar ousted leader Aung San Suu Kyi has been moved from prison to a government building, an official from her party said. The 78-year-old Nobel laureate has been in detention since her arrest in ...