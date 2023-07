My Home My Destiny | anticipazioni dell’episodio 15 in onda venerdì 28 luglio 2023

Infine le anticipazioni di Mymyannunciano un colpo di scena clamoroso. La protagonista accompagnerà Benal in ospedale per abortire e nel frattempo ci sarà il confronto tra Mehdi ed ...Nuovo appuntamento oggi giovedì 27 luglio 2023 , con la soap turca MyMy. Nella puntata odierna Mehdi è stato arrestato per sfruttamento del lavoro minorile. Viene portato alla centrale di polizia e rinchiuso in cella di sicurezza. Kibrit è disperata. Ecco ...MyMyha fatto compagnia a 1.691.000 spettatori con il 23%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.114.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Rai2 l'appuntamento con i ...

My Home My Destiny anticipazioni trama 27 luglio: Mehdi in carcere! Movieplayer

Le anticipazioni turche sulla soap opera My home my destiny dicono che Mehdi sequestra l’ex moglie Zeynep a causa della troppa gelosia ...My Home My Destiny, il primo bacio di Zeynep e Mehdi: la coppia al centro della dizi turca si innamorerà e scatterà il vero primo bacio.