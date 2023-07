Musica & Parole 2023 | a Paestum e Velia archeologia e musica

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dal 28 luglio (stasera, ndr) al 19 agosto il cielo difarà da cornice alle grandi stelle dellaitaliana, protagoniste della rassegna “”. Sette serate da assaporare tra i maestosi resti archeologici del Parco, dove arte, storia e cultura si fondono per dar vita ad una serie di aperture serali straordinarie. Si parte il 28 luglio da, con l’Orchestra Mediterranea diretta dal Maestro Antonello Cascone. Il 9 agosto sarà la cantante di origini israeliane Noa ad esibirsi tra le colonne doriche del Tempio di Nettuno, che il 18 agosto faranno da sfondo anche al concerto del grande Rosalino Cellamare, in arte Ron. Ad aprire le serate diil 30 luglio sarà la ...

Prosegue il dissing più improbabile dell'estate, ossia quello tra J - Ax e un Paolo Meneguzzi improvvisamente tornato in auge. Per chi avesse smarrito la cronologia degli eventi: Meneguzzi aveva ...... il rap è quella di comprimere la storia personale in un flusso di barre, e Drillionaire è il più indicato per i parallelismi frae pallone. Al secolo Diego Vincenzo Vettraino , classe '93, ...... rendendo la qualità audio perfetta per partecipare alle videochiamate, guardare video o semplicemente godersi lacon un suono cristallino e avvolgente.

Il tormentone in musica dei dipendenti della Regione Piemonte contro il grattacielo La Stampa

Abbiamo incontrato Matteo Paolillo, amatissimo interprete di Edoardo Conte in Mare Fuori: il successo della serie, la musica, i progetti futuri. Ecco cosa ci ha raccontato in questa intervista video e ...Dal 9 al 16 agosto piazza del Plebiscito sarà il grande palco per la III edizione della rassegna estiva di musica e teatro "Restate a Napoli", che presenta 24 spettacoli serali ad ingresso gratuito so ...