Musetti-Djere oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Amburgo 2023

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lorenzose la vedrà contro Laslonei quarti di finale dell’ATP 500 di(Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Il carrarino, dopo l’agile successo all’esordio contro il qualificato svedese Elias Ymer, ha faticato molto più del dovuto agli ottavi per prevalere nei confronti del lucky loser slovacco Jozef Kovalik. Adesso urge alzare l’asticella contro il serbo, reduce dalla vittoria in tre set contro l’argentino Guido Pella.partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Non sarà facile, però, contro il nativo di Senta, che si trova avanti per 5-2 nel computo degli scontri diretti. Il campioncino azzurro si è aggiudicato quello più recente lo scorso fine ottobre sul cemento outdoor di Napoli (in quel caso si trattava di ...

PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEscenderanno in campo venerdì 28 luglio, come primo match sul campo M1 con inizio non prima delle ore 13.00 . La ......13 - (WC) Noha Akugue vs Shnaider a seguire - Hanfmann/Zheng vs Altmaier a seguire - (4) Zverev vs Van Assche non prima delle ore 18 (1) Ruud vs Fils M1 Non prima delle ore 13 -vs (3)

