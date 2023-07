Murillo saluta definitivamente la Serie A! L’ex Inter torna all’estero

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023)dopo la retrocessione della Sampdoria inB ha lasciato il club. Nuova esperienzaperdifensore dell’che dunque lascia anche laA dopo essere stato accostato a diversi club italiani. ADDIO DEFINITIVO – NienteA per Jeison, il difensore colombiano riparte dal Qatar. Il difensore colombiano è stato presentato questo venerdì come nuovo giocatore dell’Al-Shamal in Qatar, club al quale arriva a titolo gratuito dalla Sampdoria.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...