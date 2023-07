Muore per un colpo di calore in Salento | ospedale senza ghiaccio 

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI - Nel, la morsa del caldo ha fatto una vittima: una donna 59 anni è deceduta per un probabiledinell'Vito Fazzi di Lecce, dove, secondo quanto si è appreso, non sarebbe stato disponibile il ghiaccio per tentare di abbassare la temperatura corporea alla paziente. Sembra che la donna non rispondesse ai farmaci somministrati. È accaduto il 24 luglio scorso. La signora si trovava in casa, a Magliano, frazione del Comune di Carmiano, quando ha accusato un malore e si e accasciata, perdendo i sensi, davanti al figlio minore che ha tentato inutilmente di rianimarla. All'arrivo dei soccorsi del 118 la corsa al Fazzi di Lecce, dove la 59enne è arrivata con la febbre molto alta. Nel Pronto soccorso del più grande e attrezzatosalentino, i medici avrebbero cercato di ...

... una donna 59 anni è decedutaun probabile colpo di calore nell' ospedale Vito Fazzi di Lecce , dove, secondo quanto si è appreso, non sarebbe stato disponibile il ghiacciotentare di ...Recentemente insignito del premio San Giorgio dell'Anassilaos, la sua professionalità ed il suo amorela natura sono statilungo tempo un esempiotanti giovani che nel tempo si sono ...Non c è stato nulla da fareun uomo di circa 70 anni di Montenero di Bisaccia che questa mattina è stato colto da un malore mentre faceva il bagno sulla spiaggia di Vasto marina. I soccorritori arrivati tempestivamente sul ...

In ospedale per un colpo di calore, muore perché manca il ghiaccio Today.it

Lecce, muore per il caldo una donna che aveva accusato un malore per il forte caldo nei giorni scorsi in Puglia.Nel Pembrokeshire un bambino autistico di quattro anni di è morto annegato in uno stagno mentre giocava insieme ai fratelli: il disturbo potrebbe aver ridotto il senso del pericolo ...