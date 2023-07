Muore a 40 anni al Policlinico di Palermo Uccisa da un batterio killer

L'operaio aveva solo 32. Il giovane, dipendente di una ditta esterna che si occupa della manutenzione della segnaletica autostradale, e' stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c'...È stato il figlio 14enne della vittima, una donna di 59, ad accorgersi della gravità della situazione. In preda a febbre altissima , la 59enne si è accasciata davanti ai suoi occhi, senza più ...Ad Africo, un paesino arroccato nella valle dell'Aspromonte calabrese, alla fine degli'50, una donnadi parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo e perché non esiste una ...

Alpinista pordenonese di 62 anni muore sul Crodon di Brica RaiNews

LECCE - Tragedia nel Salento: una donna di 59 anni è morta poco dopo essere arrivata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in una delle ...Nel Pembrokeshire un bambino autistico di quattro anni di è morto annegato in uno stagno mentre giocava insieme ai fratelli: il disturbo potrebbe aver ridotto il senso del pericolo ...