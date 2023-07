Movida a Pozzuoli | denunce | verbali e daspo dei vigili urbani

(Di venerdì 28 luglio 2023) Proseguono senza sosta da una settimana gli interventi della Polizia locale guidata dal comandante Silvia Mignone per garantire un’estate sicura a. Numerose le operazioni a largo raggio, effettuate soprattutto durante l’ultimo weekend. Passati al setaccio i locali della: sono state controllate diverse attività di somministrazione e rilevate sanzioni amministrative per l’illecita vendita di Il Blog di Giò.

Movida sicura a Pozzuoli: raffica di controlli, scoperte discoteche abusive ilmattino.it

Scoperte e sfollate cinque discoteche in riva al mare abusive, locali multati per musica oltre l'orario consentito e per vendita di cibi e bevande senza autorizzazioni, Daspo ai ...POZZUOLI – Movida sicura e tranquilla, raffica di controlli della Polizia Municipale a Pozzuoli. Nel mirino sono finiti gli stabilimenti balneari trasformati in discoteche, parcheggiatori abusivi e la ...