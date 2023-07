(Di venerdì 28 luglio 2023) Il tecnico portoghese stando la Roma per assicurarsi il prestito di uno dei suoi grandi oggetti del desiderio La Roma sta ancora cercando di rafforzare la propria rosa in vista della stagione 2023/2024 e uno dei suoi obiettivi principali è il centrocampista portoghese, che è stato dichiarato cedibile dal Paris Saint Germain L'articolo

...visto che il suo sogno sarebbe quello di approdare al Real Madrid che naturalmenteper ...della Roma che deve fare i conti con la prolungata assenza di Abraham e con le richieste diche ...Cosa le dicedurante gli allenamenti " Niente di particolare, si rivolge a me come agli altri. Poi mi invita ad essere me stesso. " Si aspettava la chiamata della prima squadra " No, ma lo ...Il centrocampista portogheseper raggiungere presto José

Mourinho spinge per Renato Sanches DailyNews 24

Mourinho sa solo di volerlo e anche fortemente, perché desidera maggior concretezza all’interno del proprio centrocampo dopo l’arrivo di Aouar. Il giocatore algerino sta dimostrando di essere un buon ...Sono giorni decisivi per il calciomercato della Roma, il tecnico José Mourinho preme sull’acceleratore e spinge per Álvaro Morata e Renato Sanches ...