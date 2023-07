Monteruscello | uccide la moglie dopo lite e poi si toglie la vita | “Era convinto che lo tradisse”

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 28 luglio 2023) A terra, immersi in una pozza di sangue, i corpi di Antonio Di Razza, 50 anni, e di Angela Gioiello, 39 anni, trovati ieri pomeriggio nella camera da letto della loro abitazione in via Parini a, frazione di Pozzuoli. A lanciare l’allarme sono stati i tre figli – 8, 13 e 16 anni – L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.