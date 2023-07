Mondiali scherma Milano | 2023 | Italia ai quarti nel fioretto femminile a squadre Avanzano anche gli spadisti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Aididileazzurre die di spada maschile entrano tra le migliori otto. Le azzurre Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto e Arianna Errigo hanno battuto nettamente la Romania per 45-18. La squadrana tornerà in pedana domani neidi finale contro la Germania (che ha battuto 45-25 la Spagna). Bene l’di spada maschile. Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara hanno superato il Brasile 44-21 e agli ottavi di finale si sono imposti 44-25 contro l’Egitto. Sabato alle 10:50 la sfida per l’accesso alla semifinale contro la Repubblica Ceca. SportFace.

