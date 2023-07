Mondiali Scherma | Fiamingo disperata dopo l' argento | ' Sono mancata io'

(Di venerdì 28 luglio 2023) MILANO - "ancora un po' scossa, mi dispiace tantissimo perché oggiio. Le altre ragazzestate bravissime, volevamo questo oro che ci meritiamo e non so cosa dire ".le ...

Sono le parole di Rossella Fiamingo ai microfoni della Rai dopo la conquista della medaglia d'argento dell' Italia nella prova a squadre femminile di spada aidi Milano . " Non sono felice ...L'epilogo per l'Italia è amaro, e non potrebbe essere altrimenti: aidile spadiste si buttano via sul più bello, rimontate dalla Polonia nelle battute conclusive di una finale sempre condotta, seppur di stretta misura. L'ultimo assalto ha premiato le ...L'incontro dal quale sono nate molte polemiche si è tenuto nella mattinata di ieri giovedì 27 luglio durante idiin corso a Milano . Al termine della gara tra la sciabolatrice ...

La delusione della campionessa catanese nella prova a squadre femminile di spada. Poi la promessa: "Arriveremo in alto" ...(Adnkronos) – Sfuma un’altra volta la medaglia d’oro alle spadiste azzurre, argento agli scorsi mondiali del Cairo e adesso anche a Milano. Primo oro di specialità invece per la Polonia che vince sul ...