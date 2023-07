Mondiali scherma 2023 | argento Italia nella spada femminile

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – Sfuma un'altra volta la medaglia d'oro alle spadiste azzurre,agli scorsidel Cairo e adesso anche a Milano. Primo oro di specialità invece per la Polonia che vince sul finale la sfida. Per Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola la gara finisce 28 stoccate a 32 contro Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawlowska ed Ewa Trzebinska. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

