Mondiali scherma 2023 | argento Italia nella spada femminile

(Di venerdì 28 luglio 2023) Oro alla Polonia che batte le azzurre 28 stoccate a 32 Sfuma un’altra volta la medaglia d’oro alle spadiste azzurre,agli scorsidel Cairo e adesso anche a Milano. Primo oro di specialità invece per la Polonia che vince sul finale la sfida. Per Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola la gara finisce 28 stoccate a 32 contro Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawlowska ed Ewa Trzebinska. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Kharlan aveva porto la lama al termine della gara contro la russa, così come previsto comunque dal protocollo Covid (ancora in vigore all'inizio dei). La campionessa ucraina potrà, dunque, ...Sono le parole di Rossella Fiamingo ai microfoni della Rai dopo la conquista della medaglia d'argento dell' Italia nella prova a squadre femminile di spada aidi Milano . " Non sono felice ...L'epilogo per l'Italia è amaro, e non potrebbe essere altrimenti: aidile spadiste si buttano via sul più bello, rimontate dalla Polonia nelle battute conclusive di una finale sempre condotta, seppur di stretta misura. L'ultimo assalto ha premiato le ...

Finisce con una medaglia d'argento il torneo dell'Italia femminile di spada ai Mondiali di scherma in corso a Milano. La squadra azzurra, composta da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarri ...Con la finale del torneo maschile di sciabola, si è conclusa la prima giornata interamente dedicata alle competizioni a squadre ai Mondiali di scherma di Milano 2023. In una finale che vedeva scontrar ...