Mondiali | pallanuoto | Setterosa straordinario a Fukuoka | è bronzo iridato

(Di venerdì 28 luglio 2023)– Splendida vittoria delcon l’Australia. E le Azzurre scrivono la storia e si prendono ilmondiale a. Torna sul podio allora l’Italia dopo il terzo posto di Kazan 2015. Nella gara di questa notte Roberta Bianconi ha siglato sei reti ed è stata la miglior del match. L’attacco ha funzionato e ha sfondato per il 55% della realizzazione dei gol. Come riporta la statistica di federnuoto.it. Le Azzurre hanno vinto per 16-14. Il racconto della partita, il tabellino e le interviste (federnuoto.it) Il tabellino di Italia-Australia 16-14 Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi, Avegno, Giustini 3, Bettini 1, Picozzi, Bianconi 6 (2 rig.), Palmieri, Marletta 5 (3 rig.), Cocchiere, Viacava, Banchelli. All. Silipo. Australia: Palm, Casey 1, Armit 1, Halligan 2 (1 rig.), Leeson-Smith 1, A. Andrews 2 (1 ...