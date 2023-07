Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tutti i risultati giorno per giorno

(Di venerdì 28 luglio 2023)per, deididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane di gara ricche di eventi train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. L’Italia proverà ad eguagliare e magari migliorare il bottino di 22 medaglie (9 oro, 7 argento e 6 bronzo) dell’edizione di Budapest 2022 e confermarsi così tra le nazionali più forti al mondo. Di seguito, i link ai...

Aidi Fukuoka, iniziati in salita, No Ponti ha staccato il biglietto per il penultimo atto dei 100m delfino grazie al tempo di 51'00, il quarto crono assoluto. Medaglia di bronzo proprio in ...Edizione delle sorprese questa dei2023 in corso a Fukuoka, e non tutte positive. Ma si sa, l'anno preolimpico è sempre particolare: alcuni campioni preferiscono concentrarsi sull'appuntamento a cinque cerchi e la loro forma ...L'Australia dei record: O'Callaghan, Jack, Throssell e Titmus sono superbe e stravincono la 4x200 col record del mondo in 7'37"50.

Nuoto, Mondiali 2023: Leonardo Deplano in semifinale nei 50 sl, Lorenzo Zazzeri eliminato OA Sport

Ai Mondiali di nuoto di Fukuoka, dopo le prove sotto tono di 50 m e 200 m delfino, il ticinese vola al penultimo atto con il quarto tempo complessivo ...Nulla da fare per Martina Carraro nel penultimo atto dei 200 rana ai Mondiali 2023 di nuoto che si stanno svolgendo a Fukuoka… Leggi ...