Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | italiani in gara oggi 28 luglio | programma | dove vederlo in tv

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – Sesta giornata deidiin corso a, in Giappone. Sei i titoli assegnati che saranno assegnati, venerdì 28. Per l'Italia occhi puntati sulla staffetta maschile 4X200 stile libero: terzo tempo preliminare per il quartetto composto da Marco De Tullio, Matteo Ciampi, Filippo Megli e Stefano Di Cola. Simona Quadarella, dopo la medaglia d'argento nei 1500 stile libero, si è invece qualificata per la finale di domani con il sesto tempo (8’21”65). Miglior tempo per l’americana Katie Ledecky in 8’15”60, seguita dalla cinese Li Bingjiie in 8’20’’51 e dalla neozelandese Erika Fairweather in 8’21”06. Nei 50 stile libero accede alle semifinali Leonardo Deplano, quattordicesimo nelle batterie con il tempo di 21”99. Il prossimo obiettivo è centrare ...

Occhi puntati sulla 4x200 stile libero. Avanzano Panziera e Deplano. Simona Quadarella si qualifica nel 800 sl

(Adnkronos) - Sesta giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corso a Fukuoka, in Giappone. Sei i titoli assegnati che saranno assegnati oggi, venerdì 28 luglio. Per l'Italia occhi puntati sulla ...