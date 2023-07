Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | gli italiani in gara sabato 29 luglio

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tutti gliin29aididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30: ecco azzurre e azzurri al via. Sedicesima giornata della rassegna iridata che vede proseguire il denso programma deltra le corsie, mentre il Settebello di Sandro Campagna torna in acqua per provare a chiudere la sua avventura con il sorriso nella finale per il quinto posto. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari(sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLIIN, GIORNO PER ...