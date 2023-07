Mondiali Fukuoka 2023 | Italia quinta nella 4×200 | Deplano in finale nei 50 stile Record del mondo di Qin nei 200 rana

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sesta giornata per il nuoto in vasca aidi. In acqua Margherita Panziera e Leonardonelle semifinali dei 200 dorso e dei 50libero. Unicacon l’lacon il quartetto composto da Marco De Tullio, Ciampi, Megli e Di Cola a caccia di una medaglia, che garantirebbe il pass olimpico. MEDAGLIERE AGGIORNATO RISULTATI DI OGGI L’uomini. In ordine di frazione, De Tullio, Megli, Ciampi e Di Cola chiudono in 7:03.95 non lontani dalno. Molto vicino il quarto posto della Francia, risalita con Marchand in ultima frazione, in 7:03.86. Oro alla Gran ...

Si chiude senza medaglie il venerdì in vasca aper l'Italia con la 4x200 stile uomini che si piazza al quinto posto. Deplano centra la ... Idi nuoto sono in diretta su Sky Sport e in ...C'è un'apertura diversa, a, rispetto a una buona parte del resto del Giappone: per i nipponici è località d'appoggio, ci fanno tappa per muoversi verso le aree "naturali", come Kyushu o la ...C'è un pezzo di Prato nella splendida affermazione del Setterosa che ha vinto la medaglia di bronzo aidibattendo la Spagna 12 a 10. Sul podio anche le due pratesi Chiara Tabani e Giuditta Galardi, protagoniste di un Mondiale di altissimo livello. Di tutto rispetto l'andamento del ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, italiani in gara oggi 28 luglio: programma, dove vederlo in tv Adnkronos

L'ultimo caso ha riguardato le frasi sessiste pronunciate in una telecronaca sui mondiali di nuoto, ma i precedenti sono diversi e le difficoltà a cambiare le cose sono strutturali ...Si concludono i Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, disputati a Fukuoka, in Giappone: al Marine Messe Fukuoka Hall B, nella finale per l'oro i Paesi Bassi piegano ai tiri di rigore la Spagna, per 1 ...