Mondiali Fukuoka 2023 | Di Cola | “Non siamo lontani dai migliori | lavoriamo per fare sempre meglio”

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’Italia è quinta nella 4×200 stile uomini. In ordine di frazione, De Tullio, Megli, Ciampi e Dichiudono in 7:03.95 nondal record italiano. Molto vicino il quarto posto della Francia, risalita con Marchand in ultima frazione, in 7:03.86. Oro alla Gran Bretagna, unica sotto i 7 minuti in 6:59.08, argento agli Usa, 7:00.02, e bronzo all’Australia, 7:02.13. I primi tre posti staccano anche il pass per Parigi 2024. “Non so cosa dire dicono – commenta De Tullio – ho fatto tanti errori e devo migliorare per ridurli al minimo. Forse ho aperto la frazione in modo troppo aggressivo – afferma Ciampi – ma sono contento per me e per la squadra. Personalmente è la migliore gara degli ultimi due anni”. “Sono felicissimo – prosegue Megli – perché volevo andare forte. Ho dato tutto in questa staffetta dopo che nei 200 non ero riuscito a ...