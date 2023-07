Mondiali Femminili | Svezia-Italia | azzurre a quota 4 55

... semifinali Nessun italiano in gara 13.20 200 dorso, semifinali Margherita Panziera 13.40 50 stile libero maschili, semifinali Leonardo Deplano 13.49 200 rana, finale Nessuna ...La partita Cina D - Haiti D di Venerdì 28 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 2° giornataADELAIDE - Venerdì 28 luglio 2023 , alle ore 13:00 la Cina D sfiderà Haiti D per la giornata 2 del Mondiale Femminile . L'incontro si disputerà allo stadio Coopers Stadium e sarà ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 2° giornata deiSYDNEY - Venerdì 28 luglio 2023 andrà in scena Inghilterra D - Danimarca D , gara valida per la giornata 2 ...Alla vigilia della seconda sfida del girone contro la Svezia, Giacinti suona la carica e gli ottavi sono distanti appena 3 punti: «Il Mondiale è un’iniezione di fiducia, essere qui è un orgoglio per t ...Le azzurre hanno sconfitto in semifinale la Svizzera, trascinate da Rossella Fiamingo nell'ultimo assalto che è valso il 40-36 definitivo ...