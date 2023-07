Mondiali femminili 2023 | l’Argentina rimonta il Sudafrica sul 2-2

(Di venerdì 28 luglio 2023) Pareggio nella notte italiana tra Argentina e, nella seconda giornata del girone G deidi calcio femminile. A Dunedin le sudamericane, battute dall’Italia all’esordio, hanno rischiato davvero tantissimo riuscendo are solo nel finale la compaginena. Quest’ultima era infatti passata in vantaggio al 30? del primo tempo con il gol di Motlhalo e al 66? aveva anche raddoppiato grazie a Kgatlana. Con più di un piede fuori dalla competizione,ha saputo reagire trovando il pari in cinque minuti con i gol di Braun al 74? e di Nunez al 79?.: RISULTATI E CLASSIFICHE LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI IL TABELLONE DEL TORNEO Con questo risultato entrambe le squadre salgono a un punto in classifica, ...

Mattinata intensa quella del sesto giorno di gare aidi nuoto a Fukuoka. Si sono svolte le batterie di sei prove, ovvero quelle dei 100 farfalla ...maschile e degli 800 stile libero. ...Italia - Svezia sarà visibile domani in tv : ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della sfida valida per la seconda giornata dei gironi dei2023 di calcio. Dopo la vittoria contro l'Argentina in extremis, le azzurre vogliono vincere per conquistare il pass per gli ottavi di finale battendo le scandinave: appuntamento ...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: italiani in gara sabato 29 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 3.30 - 6.30 Nuoto - Batterie: 50m stile libero: ...

Mondiali femminili, rimpianto Sudafrica: l’Argentina rimonta due gol e pareggia DerbyDerbyDerby

Mattinata intensa quella del sesto giorno di gare ai Mondiali di nuoto a Fukuoka. Si sono svolte le batterie di sei prove, ovvero quelle dei 100 farfalla uomini, dei 200 dorso donne, dei 50 stile libe ...M edaglia di bronzo per il Setterosa italiano ai mondiali di nuoto in corso a Fuokuoka, in Giappone. La squadra azzurra di Carlo Silipo ha sconfitto l'Australia nella partita valevole per il terzo ...