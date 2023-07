Mondiali di Scherma | l’Italia Femminile della Spada è argento a squadre

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 luglio 2023) Milano – Luccica d’, ed è già l’ottava medaglia azzurra la Mondiale dia Milano 2023, in cui la spedizione tricolore continua a comandare il Medagliere per Nazioni (2 ori, 4 argenti e 2 bronzi). Le spadiste Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria ed Alberta Santuccio salgono sul secondo gradino del podio iridato confermando lo stesso risultato de Il Cairo 2022 e mettendo in cassaforte punti preziosissimi per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. Ha chiuso invece al sesto posto il team degli sciabolatori. Una grande prova per le ragazze del CT Dario Chiadò che hanno iniziato la giornata con il successo nei quarti di finale per 29-26 contro Hong Kong al termine di un assalto condotto con grande autorità. Le azzurre ...