Mondiali di scherma | clamoroso intervento del foggiano Samele in difesa della compagna ucraina Olga Kharlan squalificata dopo avere sconfitto l' avversaria russa che pretendeva la stretta di mano

(Di venerdì 28 luglio 2023), schermidrice, hanella fase deiin corso a Milano la sua. Ha fatto un cenno di saluto finale del match con la sciabola e non le ha stretto la. Laper protesta ha piazzato una sedia in pedana impedendo di fatto che, per tre quarti d’ora, la competizione iridata proseguisse. Alla fine l’atletaè stata. Luigi, campione di livello mondiale ed atleta di puntanazionale italiana anche a Milano, ha scritto un messaggio pubblico su Instagram. “Sono cresciuto con dei sogni nel cassetto. Negli anni ho capito che non viviamo in un modo di favole. Nella ...

Ma anche nell'era di Instagram la scherma è riuscita a fare un maiuscolo aggiornamento del sistema: Tommaso Marini, classe 2000, anconetano scolpito nella scuola di Jesi, campione mondiale di fioretto maschile. Terza giornata e settima medaglia per l'Italia ai Campionati Mondiali 2023. Secondo oro per il fioretto azzurro: nella gara maschile è Tommaso Marini a conquistare il titolo dodici mesi dopo l'argento a Il Cairo.

Un'altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma di Milano: Tommaso Marini ha conquistato l'oro nel fioretto. Nella finale l'azzurro originario di Ancona ha battuto lo statunitense Nick Itkin per ...L'atleta ucraina aveva avuto rassicurazioni: avrebbe potuto non stringere la mano all'avversaria russa Smirnova. Così è scesa in pedana. Ma, dopo la gara (vinta), è stata espulsa. Il Cio alla federazi ...