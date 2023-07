Mondiali di scherma | argento Italia nella spada femminile | Polonia campione

(Di venerdì 28 luglio 2023) MILANO - È sfumato in finale il sogno della medaglia d'oro per l'dellaaidi Milano , dove il quartetto del ct Dario Chiadò composto da Rossella Fiamingo, Federica ...

MILANO - È sfumato in finale il sogno della medaglia d'oro per l'Italia della spada femminile aidi Milano , dove il quartetto del ct Dario Chiadò composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria ed Alberta Santuccio è stato sconfitto dalla Polonia e deve così 'accontentarsi' ...Kharlan aveva porto la lama al termine della gara contro la russa, così come previsto comunque dal protocollo Covid (ancora in vigore all'inizio dei). La campionessa ucraina potrà, dunque, ...Sono le parole di Rossella Fiamingo ai microfoni della Rai dopo la conquista della medaglia d'argento dell' Italia nella prova a squadre femminile di spada aidi Milano . " Non sono felice ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Polonia, 25-24: va a vuoto Fiamingo, che si espone alla stoccata della polacca. Termina qui l'ottavo assalto. Italia avanti di due lunghezze. Ora è il ...Trieste, 28 lug - "A nome di tutta l'Amministrazione regionale porgo vivissimi complimenti a Mara Navarria per le due medaglie vinte ai Mondiali di scherma in corso a Milano. Dopo il bronzo ...