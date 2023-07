Mondiali di Calcio Femminile | domani Italia-Svezia | le parole di Mister Bertolini

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 luglio 2023) Wellington –mattina orana sarà tempo già della seconda partita della Nazionalenaal Mondiale di, in svolgimento in Nuova Zelanda. Dopo la vittoria trionfale contro l’Argentina, grazie allo splendido gol di Cristiana Girelli, l’torna in campo per vincere ancora. I tre punti li cerca con la(Raiuno 9,30), che alla luce del pareggio tra Argentina e Sudafrica per 2-2 nel Girone G, potrebbe regalare alle Azzurre già il pass per gli ottavi di finale. E’ una buona opportunità che la Nazionalecercherà di cogliere al volo, sfruttando l’ottimo momento di forma e la solidità del gruppo. L’obiettivo è quello di fare un grande Mondiale e di donare emozioni aglini, che stanno ...