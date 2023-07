Mondiale femminile | 2-2 tra Argentina e Sudafrica | l’Italia può volare

(Di venerdì 28 luglio 2023)hanno pareggiato la loro seconda partita nel. Tutti i dettagli sul girone E’ terminata con un pareggio per 2-2 la sfida tra, le avversarie delnel girone. Entrambe le squadre erano ancora a 0 punti dopo le sconfitte rispettivamente contro le azzurre e la Svezia. Ilsi era portato avanti di due gol grazie a Motlhalo e Kgatlana, ma sono state incredibilmente riprese nell’ultimo quarto d’ora da Braun e Nunez. Con una vittoria domani contro la Svezia,potrebbe già staccare il pass per gli ottavi di finale del

...dopo il trionfo con record(tolto a Phelps) nei 400 misti e quello nei 200 farfalla col terzo tempo della storia. In chiusura di serata, l'Australia ha vinto la 4x200 stile libero......è un mondo in cui il tema dell'omosessualità è ancora più sensibile rispetto a quello. I ... tifo la Nazionale e quando i ragazzi non sono riusciti a qualificarsi all'ultimomi è ...Il prossimo importante obiettivo della pallanuotoè centrare la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 sfumata due giorni fa a seguito della sconfitta per 8 a 9 nella semifinale ...

Nuovo caso ai Mondiali femminili: prima la domanda, poi le scuse della BBC Tuttosport

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...Dopo il ko con l'Italia all'esordio, l'Albiceleste rischia di perdere pure con le africane, che si portano avanti 2-0 ...