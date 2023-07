Molesta due bimbe in spiaggia a Rimini | le mamme lo «linciano» e lo fanno arrestare | l' uomo era in vacanza con la famiglia

I genitori delleminorenni, dopo aver appreso i fatti dalle figlie, avrebbero affrontato l'uomo e chiamato i carabinieri, che lo avrebbero bloccato. Sono stati attimi di tensione, con un classico ...La spiaggia di Misano Adriatico, nel Riminese, è stata teatro di un episodio sconvolgente quando un uomo di 47 anni è stato arrestato per aver molestatoragazzine di ...bambine in spiaggia . Cosa è successo . Arrestato 47enne per violenza sessuale. L'episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio sulla spiaggia di uno stabilimento ...

Molesta due bimbe in spiaggia a Rimini, le mamme lo «linciano» e lo fanno arrestare: l'uomo era in vacanza con ilmessaggero.it

L’accusa è un macigno: aver portato la sua bambina nell’area giochi della spiaggia per adescare due ragazzine di 10 e 11 anni e palpeggiarle nelle parti intime. Un… Leggi ...Un uomo di 47 anni è stato arrestato mercoledì pomeriggio in spiaggia a Misano Adriatico, nel Riminese, con l’accusa di aver molestato due ragazzine di 10 e 11 anni. Secondo quanto riportano i giornal ...