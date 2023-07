Modifiche Pnrr | De Luca | Rapina al Mezzogiorno

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2023 "Quali sono gli altri capitoli finanziari? Per quanto riguarda le infrastrutture, prendiamo i soldi dal Fondo Sviluppo e coesione, cioè dalle risorse destinate al Sud, dalle risorse destinate al Sud che vengono tagliate per essere spalmate sul piano nazionale, quindi non nel Sud. Abbiamo dunque una primaclamorosa di risorse destinate ald'Italia", le parole del presidente della Campania Dein diretta sui social. / Fb DeFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

...di pagamento della terza rata allItalia nellambito del Piano per la ripresa e la resilienza (), ... Oggi la Commissione ha approvato anche lemirate del piano proposte dallItalia nella ......di pagamento della terza rata allItalia nellambito del Piano per la ripresa e la resilienza (), ... Oggi la Commissione ha approvato anche lemirate del piano proposte dallItalia nella ...Interviene il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il, Raffaele Fitto. Lo ha comunicato Montecitorio. 28 luglio 2023

Modifiche al Pnrr, saltano 220 milioni per Palermo: "Stralciato anche il recupero della Costa Sud" PalermoToday

Aumentato molto il budget a disposizione dei contratti di filiera e istituito il fondo per l'efficientamento energetico e risparmio idrico da 400 milioni di euro. Rifinanziato per tre anni il fondo pe ...Dalla Commissione Europa è arrivato l'ok al pagamento dei 18,5 miliardi di euro all'Italia. Ok anche alla modifiche presentate per la quarta rata ...