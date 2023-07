Moda e acconciature | l' effetto wet di Elisabetta Gregoraci e la camicia trasparente

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nell'ultimo periodoha indossato una. E ' sempre di tendenza anche l'wet che ha realizzato sui capelli lunghi. Entrambe le proposte sono la giusta ispirazione per la parte finale dell'estate 2023. Adesso è arrivato il momento giusto per scoprire attentamente tutte le ultime novità. Novitàfine estate 2023ha indossato una minigonna con le paillettes. Questo è un capo a vita alta, ed è anche molto aderente, perfetto per sottolineare la silhouette. La conduttrice ha abbinato unae questa è realizzata con un tessuto. Inoltre sono presenti delle righe verticali di colore bianco. Laè impreziosita da alcune perline posizionate ...

... in programma il 31 luglio alla Nuova Darsena di Rimini , dedicato all'arte, al gusto, allae ... mentre per le dandy lady sono previsteretrò create da Stefania Severi. Tra gli ospiti ...Accessori per i quali la casa diè rinomata, e che sottolineano l'importanza dei dettagli. Lo styling della campagna è di Gabriella Karefa - Johnson. Lesono dell'hait styilist ...Tra le tendenze estive, infatti, lo smalto rosa è tra quelli più scelti e anche le... Insomma, siamo ufficialmente nell'era Barbie, dove viene riconosciuta importanza non solo allain ...

Acconciature capelli con foulard: le migliori dell'estate 2023 PagineGialle

Dagli chignon ai pony tails, ecco come sistemare i capelli per non soffrire quando fa caldo. Le acconciature, pratiche o più complesse, si possono ...Trecce estate 2023, è esplosa la tendenza per la stagione estiva delle acconciature più amate di sempre da tutte le donne.