Mobilità urbana - Le colonnine da marciapiede che fanno guadagnare i proprietari di casa

(Di venerdì 28 luglio 2023) Chi vive in una grande città e possiede un'auto elettrica sta già vivendo sulla sua pelle la difficoltà di ricaricarne le batterie, a costo di dover pianificare con largo anticipo i propri spostamenti e mettendo in conto di dover passare dalla periferia, dove normalmente si trovano le stazioni consuperfast, le uniche in grado di comprimere ragionevolmente i tempi di attesa. Le complicazioni. Letradizionali che troviamo spesso in città arrivano a 22 kW e finiscono per trasformare le proprie aree di pertinenza in parcheggi a tempo indeterminato (se non ci credete, leggete la nostra inchiesta), mettendo a dura prova la pazienza di tutti. I box condominiali urbani, invece, offrono spazi mediamente ridotti e le dimensioni delle vetture moderne si sposano male con il desiderio di ricaricare in garage la propria vettura durante la notte, ...