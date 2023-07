Missili su Rostov | in Russia | video

...la Crimea occupata dai russi alla zona di, e poche ore dopo Putin ha deciso di porre fine agli accordi per l'export del grano ucraino attraverso il Mar Nero. Da quella sera i droni e...... linea simbolica della 'Crimea nostra' putiniana che si collega alla regione 'legale' die ... senza capire se si devono temere di più le bombe a grappolo, ia distanza, i droni d'assalto ...Da lì Prigozhin decide di marciare su, come avevamo spiegato qui . Nuove rivelazioni interne ...per effetto della forte resistenza dell'esercito del Cremlino (in particolare coned ...

Missili su Rostov, in Russia

Lunedì prima dell’alba gli ucraini hanno colpito il ponte di Kerch, che collega la Crimea occupata dai russi alla zona di Rostov, e poche ore dopo Putin ha deciso di porre fine agli accordi per ...Non dovrà essere più la Russia a dettare le regole della regione, né gli alleati – come la Turchia – saranno più lasciati soli davanti al gigante euroasiatico: il Mar Nero merita una propria strategia ...