MirrorVerse | qual è il vero significato di Barbie? VIDEO

Leggi su screenworld

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un film contro gli uomini. Puro femminismo tossico. Ennesima dimostrazione del girl power forzato made in Hollywood. Ma è davcosi? Siamo sicuri di aver davcapito? Leggendo tante opinioni “di pancia” che circolano in rete, sembra proprio di no. Come se la rabbia e il fastidio davanti al brillante film di Greta Gerwig avessero un po’ annebbiato la vita. Però, se evitiamo il tifo da stadio, ammettiamo una cosa: i film che creano dibattito servono. Ne abbiamo bisogno per metterci in discussione, farci riflettere e non rimanere arroccati sulle nostre posizioni. Ed è proprio quello che succede davanti a film che hanno tanto da dire, e quindi dividono, scuotono, meravigliano o danno fastidio proprio come sta facendo. Un film che o si ama o si odia, ma che nel dubbio sta riempiendo le sale. Per questo ...