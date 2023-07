Miranda si dichiara definitivamente lesbica e compare Sebastiano Pigazzi | nipote di Bud Spencer | in un ruolo da superdotato

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 luglio 2023) Appurato che Samantha sbuca nell’ultimo episodio (previsto per il 24 agosto), nella settima puntata di And Just like that 2 disponibile da oggi su Sky e NOW, dal passato, c’è invece Aidan (Shaw, per i perfezionisti). Diversamente dalla sorpresa di Kim Cattrall, annunciata poco prima l’inizio della serie, di John Corbett sbrinato a dovere per la prosecuzione di Sex and the City si sapeva da molto tempo. Tolto di mezzo Big – con cui fece a botte nella terza, e ultima, volta in cui Carrie lasciò Manhattan –, non resta che al secondo fidanzato storico dell’eroina di timbrare il cartellino. ...