MinturnEat | grande successo per la tre giorni tra musica e gastronomia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 luglio 2023) Minturno – “Sono stato molto onorato di aver presenziato alla bellissima manifestazione, giunta alla sua quarta edizione. Svoltosi dal 24 al 26 luglio, l’evento è stato un coacervo unico di gusto, emozioni sensazioni,e cultura. Un momento tutto da assaporare, a 360 gradi. Come presidente della Camera di Commercio, nato a Scauri, dove si è svolta la kermesse, sono particolarmente fiero di quanto realizzato. È stato un, grazie all’impegno di tanti attori della nostra terra e alle loro forze sinergiche messe in campo. L’iniziativa si è conclusa mercoledì 26 con un meraviglioso concerto dell’artista Eugenio Bennato, prestigioso cantautore noto in tutto il Paese. All’iniziativa, organizzata dal Consorzio ‘Minturno da scoprire’, hanno partecipato tantissime aziende e moltissimi produttori, ...