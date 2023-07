(Di venerdì 28 luglio 2023) La misura convalidata a San Donato Milanese per lo stupro avvenuto il 23 dicembre 2022 a Locate di Triulzi Era statanel dicembre scorsoin provincia di. Ora a San Donato Milanese, i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione al decreto didi indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Lodi, nei confronti di un nordafricano di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile della violenza sessuale a Locate di Triulzi nei confronti di una donna del posto. La misura arriva dopo l’indagine, condotta dalla compagnia dei carabinieri di San Donato Milanese, sotto la guida della procura di Lodi, che ha consentito di ricostruire l’accaduto. Secondo quanto ricostruito dall’indagine e riferito in ...

Milano, violentata mentre faceva jogging: un fermo Adnkronos

