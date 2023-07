Milano Nell’era della cancel culture Niguarda riscopre i 7 nani di Biancaneve

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – Per unache al cinema perde i suoi 7, spazzati via dalla '', un'altra li ritrova in gran forma all'ospedaledi. Non sono attori in carne e ossa, ma statue che nel tempo sono diventate una vera istituzione. Con un'utilità che va oltre il loro status di ornamenti. Fanno capolino da sempre davanti all'ex convitto e al corso di laurea in infermieristica dell'ospedale. Tanto da essere diventati negli anni un punto di riferimento per orientarsi nella 'città-ospedale': "Vai avanti e dopo igira a destra", è la frase tipo, che ricordano in molti fra quelli che sono passati tra i viali del, ma soprattutto gli infermieri che hanno studiato in quella scuola, passando ore con i libri in ...