“Milano” è il nuovo singolo di Ceska

(Di venerdì 28 luglio 2023) È disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildi. “” è un brano che parla della metropoli lombarda vista dalla prospettiva di una ragazza fuorisede a cui manca la propria citta?, e allo stesso tempo si ritrova a esplorareassieme ad un’altra persona. Il pezzo è pubblicato dalla DMB Production e distribuito da Sony Music Italia. Commenta l’artista sulbrano: “Sara? la mia piu? grande soddisfazione dopo anni di studio e sacrifici, e posso dire che realizzero? uno dei miei sogni. Spero col tempo di affermarmi in questo ambiente, di poter realizzare un mio progetto discografico, e che le persone che ascolteranno la mia musica vengano trasportate in cio? che esprimo.” Il videoclip di ...

Alla fine dello show, una volta lontano da pubblico e a riflettori spenti, ilproprietario regalò alla squadra e a tutto lo staff un calice d'argento di Cartier custodito in un cofanetto rosso.... sembravano anticipare una certa diffidenza nei rapporti tra la Casa Bianca e ilgoverno ... Per il Nyt, una di queste è la posizione del governo italiano che ha chiesto al comune didi ...Si è conclusa la ricerca delallenatore da parte della Pallacanestro Varese . Come da pronostico Luis Scola ha scelto un ... E proprio a, Scola era stato allenato dal coach nato a New York. ...

Milano, nuovo blitz di Ultima Generazione in piazza Duomo ... IL GIORNO

Inaugurati ieri mattina, presso l’area adibita a mercato settimanale, il nuovo Comando Mobile della Polizia locale della Città di Ciampino e il nuovo veicolo ad uso del Gruppo comunale di Protezione C ...L'Inter starebbe lavorando per il rinnovo di contratto di Inzaghi: Zhang avrebbe preparato il nuovo accordo da offrire al piacentino ...