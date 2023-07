Milan | torna il nome di Scamacca per l’attacco | le ultime

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ilè alla ricerca di altri rinforzi offensivi dopo aver già preso diversi innesti per, tra i nomi èto quello diIlè alla ricerca di altri rinforzi offensivi dopo aver già preso diversi innesti per, tra i nomi èto quello di. Secondo quanto riportato da La Repubblica – Roma, i rossoneri sfideranno i giallorossi per l’attaccante italiano del West Ham.

Secondo quanto riportato da La Repubblica – Roma, i rossoneri sfideranno i giallorossi per l'attaccante italiano del West Ham.

Rebic, l'attaccante del Milan, è vicino al Besiktas e per l'attacco di Pioli torna di moda il nome di Scamacca, attualmente al West Ham