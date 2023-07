Milan | top e flop del test contro la Juve | Reijnders convince | Thiaw segna e fa segnare Male Tomori e De Ketelaere

Da possibile acquisto del, al tentativo di approdare all' Inter. La strana estate di Daichi Kamada, svincolato dall' Eintracht Francoforte e ancora in cerca di sistemazione, continua. Il giapponese era stato soffiato ...... nelle ultime ore c'è da registrare il deciso inserimento di una big della Premier League, il Tottenham, che ha chiesto informazioni sull'ex mediano di Atalanta e. Gli Spurs, in particolare, si ......il pensiero che il Sottomarino giallo ha dedicato al suo ormai explayer. Ma c'è un momento giusto in cui è necessario separarsi. Adesso , Samuel Chukwueze è chiamato a dare il meglio al. ...

Juve-Milan, TOP e FLOP del primo tempo: Weah, Chiesa, Gatti e non solo, ecco come sono andati ilBianconero

Prima partita dell'estate per la Juve, ma qualche indicazione arriva già per Max Allegri. Che continua a fare a meno di Paul Pogba e Dusan Vlahovic, ma anche di Mattia Perin, mentre Nicolò Rovella nel ...Seconda uscita americana per il nuovo Milan di Stefano Pioli che perde ai calci di rigore contro la Juventus. Una buon primo tempo giocato dai rossoneri, decisamente meno entusiasmante la prestazione ...