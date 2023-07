Milan | proposta dalla Germania per Ballo-Touré

(Di venerdì 28 luglio 2023) Arriva una nuova richiesta per. Non convinto dagli inglesi del Fulham e sempre nel mirino del Bologna, il terzino sinistro...

... il francese avrebbe deciso di rifiutare l'ultimaper il rinnovo del contratto così da ... in passato era stata l'Inter a sondare il nome del difensore francese come possibile erede di...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'allenatore ed ex 'gregario di lusso' neldi ... Lì è venuta fuori ladell' Under 20 . Mi sono preso un giorno per riflettere e poi ho detto no ...9.42 - E' ufficiale il trasferimento di Gabbia dalal Villarreal: il difensore classe 1999 va ... Dopo una prima, respinta, da 14 milioni di euro, il club francese è tornato alla carica ...

Juve, sfida a Milan e Salernitana per un difensore Calciomercato.com

Il Napoli è preoccupato, mentre il Psg si guarda in giro in caso di cessione di Mbappé: sulla lista dei desideri c’è Hojlund dell’Atalanta ...Il mercato dei bomber sta entrando nel vivo e se il Genoa ha ufficializzato Retegui, è tutto incerto per l'ariete Veliz. Secondo alcuni giornalisti argentini, tra ...