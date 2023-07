Milan | Pioli | 'La sconfitta non è un passo indietro Su Pulisic e Chukwueze'

(Di venerdì 28 luglio 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport dopo laai rigori contro la Juventus: "Non...

Commenta per primo La stagione 2023/2024 è giù iniziata con le amichevoli: oggi si giocano Torino - Modena e Bologna - Monaco oltre ai Mondiali femminili (domani mattina c'è Svezia - Italia ). Intanto ...(4 - 3 - 3): Maignan (12' st Sportiello); Calabria (20' pt Florenzi, 37' st Zeroli), Thiaw .... Ammoniti : pt 15' Thiaw (M); st 9' Locatelli (J).Problemi fisici per Davide Calabria dopo pochi minuti di Juventus -, amichevole pre - campionato andata in scena nella notte italiana a Carson. Il capitano ...dall'allenatore Stefanonella ...

Probabile formazione Milan: Pioli lancia la 'nuova' formazione titolare Milan News

Adesso è ufficiale. Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciarlo è stato il club rossonero con il seguente comunicato: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo def ...