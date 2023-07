Milan | Chukwueze | “Nuova casa | nuova sfida Felice di essere qui”

Il, che dopo l'arrivo die la regolarizzazione degli extracomunitari provenienti dal Regno Unito ha ancora uno slot a disposizione , si mantiene interessato e pronto a cogliere ...SAMUELal(dal Villarreal) I rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo di Samueldal Villarreal . Per il nigeriano contratto fino al 2028: operazione a titolo definitivo con ...algrazie anche a… Osimhen! Un acquisto voluto, di qualità e di prospettiva, già esaltato da Stefano Pioli dopo la sconfitta ai calci di rigore con la Juve . Nell'ultima ...

Non è un segreto, infatti, che ci sono alcuni giocatori fuori rosa, come Mattia Caldara, Divock Origi, Fodè Ballo-Tourè e Marko Lazetic, mentre altri sono sacrificabili al prezzo giusto, quali Yacine ...Per Pioli, in occasione del calciomercato del Milan, spunta anche Gonzalez, il calciatore del Valencia che piace anche alla Juventus ...